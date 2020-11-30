合作好生活，城乡共溯“农”的多样价值

2020年第四届丰年庆是在正荣公益基金会等支持下，由广东绿耕社会工作发展中心、广州城乡汇、广州城乡互助网络计划(春田计划）、广东省千禾社区公益基金会、广东省岭南教育慈善基金会、广州市越秀区捌零柒社会服务中心及广州市悠悠草木教育有限公司联合主办的城乡共同庆祝

南方网讯 秋风刚起，吹来了寓意着丰收的稻香，一年一会的丰年庆来了，这个在城市里庆祝乡村的“新”传统节日，已经成为了不少城乡小伙伴的期待，到了十一月就会呼朋唤友过来摆摊或者参加丰年庆现场活动。

2020年第四届丰年庆是在正荣公益基金会等支持下，由广东绿耕社会工作发展中心、广州城乡汇、广州城乡互助网络计划(春田计划）、广东省千禾社区公益基金会、广东省岭南教育慈善基金会、广州市越秀区捌零柒社会服务中心及广州市悠悠草木教育有限公司联合主办的城乡联庆活动。旨在让城市消费者走进乡村，走近每一位小农的生活，在丰年庆上畅谈。

今年丰年庆的主题是农的四生（生产价值、生活价值、生态价值以及生命价值）。在11月27日第三届城乡合作论坛上，邀请了农业生活实践上的“大咖”以自己对乡村生活的观察与梳理，讲述乡村、农业的韧性，如何应对疫情的冲击与气候的变化。

一大早，很多人就赶着过来“农墟+”的丰年庆会场趁墟

除了热闹的农墟以外，还有把农业生活搬到了现场的展览活动，让大家看到传统的农业智慧，如何根据时间与地理的变化整理成为“万物历”，指引更多人去好好耕种，因时因地制宜，节气而食；还有和现代科技结合的互动体验“魔法农场”，开启了在科技支持下的“识农”体验；还有每一年都被带到现场的“泥土”与“种子”，让群众亲身接触，认识它们，看到每一份粮食背后的独特与珍贵；一个又一个盛满食物的箩筐放在桌上，组成了丰年庆展览。

除了五感多元体验的展览活动，还有欢声笑语的活动。孩子们拿起小夹板就是一个严肃的小小社会经济调研员，走在市集上面，观察农墟的活动形态，亲自访问摊主，收集资料，了解不同的信息，最后回来和大家分享与汇报“丰年庆的经济形态”调研报告。每一个小小调研员都是严肃而又认真地提问、画图反馈；或者是坐在一个角落里，聆听农人的故事，把这个故事记叙下来；又或者是动手制作书签或者立体的自然绘本。孩子们通过自己的创作，融入自己对植物对自然的珍爱和感悟。

节气食堂上，由摊主共同贡献农产品制作成健康午餐，参加活动的群众和摊主互相交流，了解食物背后的故事，了解种植者的汗水与感悟，一边聊天一边认识碗里食物的来源，不仅仅是饱腹，还是对食物溯源。

“重D音乐队”与“不加班乐队”的演出与分享交流，点燃了丰年庆的热闹。

“丰年talk”是丰年庆城乡合作论坛的延续，大家共同分享感悟和启示

今年是丰年庆开启的第四个年头，在种子、泥土、历法、农墟、稻禾等各种和农相关的物件上，深度展现城市生活里难得看见的“农”。寄托了人们对美好生活的向往。在城市这个钢筋水泥的空间里，种上一片绿色，多元立体地挖掘农业的可能，通过消费和小农的链接，创造新时代城乡共融的生活方式。

通讯员 傅博