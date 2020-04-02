部分月子中心恢复营业 需预约上门

近日南都记者走访了解到，广州市内月子中心已恢复正常营业状态，但目前仍需要做好防疫措施且电话预约上门。

科学复工，最大限度减少损失；勇于担当，积极履行社会责任。”上市公司是疫情防控战、经济保卫战的主力军。2月10日起，上市公司开始逐步复工复产。疫情之中，做好做足防护措施，周密部署复工计划是企业的责任与使命。对每一家企业而言，与订单赛跑，与市场竞争，也是一场必须打赢的保卫战。南都记者从企业复工情况、面临挑战、转型规划、业绩影响等多个维度，通过走访调研，带你直击一线战况。

新冠肺炎疫情下，母婴服务业月子中心行业状况如何？近日南都记者走访了解到，广州市内月子中心已恢复正常营业状态，但目前仍需要做好防疫措施且电话预约上门。

多家月子中心恢复营业

据南都记者了解，由于受新冠肺炎疫情影响，包括服务业在内多个行业在今年1、2月份陷入短暂“停摆”。昨日，南都记者透过某点评APP上发现，目前包括天河区、越秀区及海珠区等多家月子中心目前已恢复营业，南都记者随机点开5家月子中心页面发现，营业中月子中心目前采取预约制形式，并且要求到店人士“需要佩戴口罩”，另外有月子中心采取消费者“线上摊店”形式让消费者摊店。

为进一步了解部分月子中心是否正常营业，南都记者以消费者身份，分别致电安儒月子中心、天玥府月子会所及禧悦月子会所等，得到回应均是“目前月子中心正常运作”、“需提供上门时间”等，另外有月子中心要求，到店时需要登记信息以及提供“穗康码”。

“现在我们营业恢复正常状态了。”月子中心连锁品牌、仕馨孕育护理中心股份有限公司董事长方邓兴接受南都记者采访时表示，目前其所经营的月子会所已符合保障场所防疫要求，在母婴物资及餐饮等上游供应较为稳定，“另外，我们还有口罩生产厂供应口罩等物资”。

南都记者留意到，相关监管部门对月子中心防疫方面进行了检查。省市场监管部门表示，经排查，月子服务机构服务场所清洁消毒情况总体情况良好，检查人员对排查发现的疫情防控漏洞，均已现场督促相关月子服务机构整改。

二季度或恢复预订量

据南都记者了解，作为为母婴提供坐月子条件及保健服务的月子中心，实际上在疫情期间也遭遇到一定冲击。其中消费者预订量是最为直观的表现，南都记者从部分月子中心经营者中了解到，此前新冠肺炎疫情中，因物业封闭管理、孕妇产后临时取消订单以及谢绝探访等，对月子中心的营收方面带来一定影响。

“1、2月份的时候，我们出现了一个比较特殊的状况，例如一些已经预订的消费者，他们因为疫情原因没办法住进来；而此前住进来的消费者因无法回家等原因，往往会跟我们续约继续住。”方邓兴告诉南都记者，对业绩方面的主要影响为预订订单取消。

类似情况也出现在广州佛山交界一高端月子会所。该会所负责人告诉南都记者，在1、2月疫情中，会所30个房间仅两户入住，去年预订的相关订单基本上被取消。“由于我们人员、设备方面仍在正常运转，再加上购入一批防疫需要的物资，即使住户支付金额可覆盖部分成本，但1、2月所产生的现金流显著低于去年同期”。

对于月子中心这一特殊业态，何时出现反弹仍是业界关注的部分。部分业内人士认为，由于目前月子中心采取提前预订制这一模式，因此在疫情受到控制后，或可能在第二季度开始出现反弹，“不排除会出现报复性反弹”。中国保护消费者基金会母婴工作委员会执行主任李伟认为，目前全国约8000家月子会所，行业向好的发展态势不变。