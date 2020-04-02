回南天时不时出现，中药艾灸补阳祛湿

安全性方面，艾灸罐四周密闭、底部有防护装置，可以防止艾灰掉落烫伤的情况出现；艾灸为明火燃烧，可以调节温度，根据不同人群调节艾灸温度，提高了疗效。

最近，回南天时不时出现，潮湿天气侵袭，需要提防湿气致病。外湿表现为身体沉重、疼痛，出现颈椎腰背酸痛或关节痛；内湿则表现为脾胃运化失调，口淡、食欲下降，胸腹感到很闷，容易发生拉肚子、大便黏腻等的情况。而艾灸具有温阳散寒燥湿的作用，尤其适合寒气、湿气重的人群。

艾灸已有千年历史，《本草从新》中说：“艾叶苦辛，生温熟热，纯阳之性，能回垂绝之亡阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿，暖子宫，止诸血，温中开郁，调经安胎，……以之艾火，能透诸经而除百病。”在艾灸中加入温阳祛湿中药，增强艾灸的功效，祛湿效力更强。艾灸疗法在我科已开展多年，在收到广大患者的喜爱，现根据患者不同体质及证候加入相应中药，中药药效渗透皮肤吸收，增强艾灸疗效。

针灸推拿门诊使用自制无烟艾灸罐（已申请了发明专利），使用天然的竹筒制作而成。在艾灸过程中没有艾烟产生，减轻艾烟对呼吸道和眼睛的刺激；安全性方面，艾灸罐四周密闭、底部有防护装置，可以防止艾灰掉落烫伤的情况出现；艾灸为明火燃烧，可以调节温度，根据不同人群调节艾灸温度，提高了疗效。

中药艾灸作用

温经散寒、行气通络、扶阳固脱、升阳举陷、防病保健、益寿延年。

艾灸主治范围

1、呼吸系统：急慢性（支）气管炎、咳嗽、哮喘、支气管哮喘、支气管扩张；

2、消化系统疾病：辨证为虚寒型的拉肚子、胃胀、消化不良、便秘腹泻、胃痛等；十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性结肠炎、胃肠功能障碍等疾病;

3、关节性疾病：包括颈椎病、强直性脊柱炎、肩周炎、腰椎病、老年人膝关节退行性关节炎、关节活动障碍等;

4、男妇科疾病：阳痿、前列腺增生、遗精、慢性盆腔炎、宫寒不孕等；

5：、还有一些属于虚寒型的症状如小便清长、腰膝酸软、下腹坠胀等也属于艾灸的治疗范围。

6、联合其他疗法：艾灸、拔罐祛湿效果更强；艾灸、针刺、推拿通络止痛效果好。

艾灸禁忌

1、妊娠期妇女的腰骶部、下腹部，男女的乳头、阴部、睾丸等不要施灸。另外，关节部位不要直接灸。

2、大血管处、心脏部位不要灸，眼球属颜面部，也不要灸；

3、极度疲劳，过饥、过饱、酒醉、大汗淋漓、情绪不稳，或妇女经期忌灸；

4、某些传染病、高热、昏迷、抽风期间，或身体极度衰竭，形瘦骨立等忌灸；

5、无自制能力的人如精神病患者等忌灸。

艾灸后注意事项

1、饮食：以清淡温补为主，忌食生辣冷凉、过于油腻等刺激性食物，可吃些时令蔬菜水果、五谷杂粮，不可暴饮暴食，损伤胃气，导致腹胀腹泻等症状；

2、体育锻炼：艾灸鼓动人体阳气，配合适当的运动锻炼，就像给艾灸加了一把火，有助于驱赶病邪提高艾灸疗效。但是禁过量运动大汗淋漓，耗伤气血津液，建议进行一些舒展类的活动助阳升发，如太极拳、八段锦、五禽戏等导引类活动，或多到户外散步。

指导医师：尤梦奇 康复科中医师

专业特长：1、骨与关节疾病，如颈椎病、腰椎间盘突出症、椎管狭窄、髋膝关节退行性病变、网球肘等骨关节等。2、脑神经疾病，如中风偏瘫、面瘫等。

【来源】南方号“佛山市第二人民医院”