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滴眼药水应注意七个细节

2019-06-04 08:18 来源：广州日报 王婧
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　　眼科的很多疾病，比如结膜炎、角膜炎、干眼症等，都需要滴眼药水进行治疗。广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师在接诊过程中发现，很多患者不会正确地滴眼药水，常常导致久病不愈。他指出，滴眼药水应注意以下七个细节。

　　1.滴对地方

　　拿到眼药水或眼膏，很多人不知道怎么用，有些人直接把瓶口塞到内眼角滴，有些人闭着眼滴到眼皮上以为有眼药水渗进去就够了，其实不然，这样滴眼药水不仅没有发挥药物真正的作用，还浪费了药水。

　　正确的方法应是用药前洗净双手，头向后仰，眼睛向上看，扒开下眼皮，距眼1~2厘米，将药水滴入结膜囊（眼白和眼皮交界处）内，滴完后闭眼1分钟，让药物铺满眼睛表面。

　　2.定时定量用药

　　医生会根据病情指导患者用药的时间和频次，比如急性结膜炎2小时滴1次眼药水、过敏性结膜炎每天滴2~4次眼药水等，症状缓解后应在医生的指导下及时停药，切不可自以为是任意用药，因为大部分眼药水都含有防腐剂，长期使用会影响角结膜上皮细胞活性，造成角结膜损伤，而且部分眼药水含有激素，长期使用会引起激素性青光眼，出现眼压升高，因此应按照医嘱及时停药并定期复查。

　　3.并非滴得越多越有效

　　很多人认为每次滴的眼药水越多，病好得越快，其实这种观念是不对的。结膜囊有一定的容积，最大容量是30微升，滴再多的眼药水，容纳的量是一定的，多出来的只会流走，因此每次滴眼药水滴1~2滴即可，不要造成不必要的浪费。

　　4.不同眼药水之间要间隔

　　每一种眼药水药效不同，如果滴完一种马上滴另一种，前面的眼药水可能会被后面的眼药水冲出来，失去效果，因此不同的眼药水滴的时候要间隔5~10分钟，而且最好先滴眼药水再滴眼膏。

　　5.使用时间、储存方法有讲究

　　常规的眼药水都是开封一个月之内使用有效，超过一个月容易有细菌滋生或药物变质，部分眼药水有特殊防腐设计则可根据实际情况继续使用，没开封的眼药水根据包装上的保质期使用即可，切记不要使用已变色或过期的眼药水。大部分眼药水室温储存就可以了，但是要放在阴凉处，不要放在阳光下暴晒，部分眼药水需要冷藏，应该在冰箱内找一块干净的区域进行储存，不要和食物放在一起，避免交叉感染。还有部分眼药水误食会有副作用甚至致命，因此千万不要把眼药水放在孩子容易拿到的地方，防止发生误食。

　　6.别人的眼药水不要给自己用

　　很多红眼病的患者来到医院后说，家人有红眼病，以为用了家人的药可以预防传染，结果自己被传染了，这种情况很常见，一定要注意，千万不要随便用别人的眼药水，因为很多人滴眼药水的时候会碰到瓶口，容易携带细菌，导致传染，而且每个人病情不同，用药也不同，贸然用别人的眼药水可能会加重自己的病情，得不偿失。自己滴药水的时候也需注意不要将瓶口碰到眼睛，以免污染药水，特别是单眼患病时，不要因为用眼药水把疾病传染给健康的那只眼。

　　7.不要贸然自行购买眼药水来用

　　医院的眼药水都是经过药监局审核通过的合格药品，很多小药店的眼药水没有质量保障，因此眼部不适要及时就医，不要自以为是，自行购药处理，这样有可能会加重病情，延误治疗，一定要在医生的指导下用药。

编辑： 罗予岐

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