每逢春节“胖十斤” 记住这些方法科学“刮油”

春节大假结束后令人惊恐的数字，减肥“刮油”成了头等大事。全素餐、水果餐、粗粮餐……能想到的无油腻食物通通端上桌，还得配上一场说来就来的疯狂运动。

比假期余额用光更可怕的，是称上不断飙升的数字。春节大假结束后令人惊恐的数字，减肥“刮油”成了头等大事。全素餐、水果餐、粗粮餐……能想到的无油腻食物通通端上桌，还得配上一场说来就来的疯狂运动。成都市第三人民医院肥胖与代谢性疾病中心主任、普外科副主任医师刘雁军博士提醒，这些并非都可取，当心走入误区。

“早上只喝酸奶，中午、晚上只吃水煮菜。”意识到“节日胖”的问题后，市民林静开启了刮油减重模式，但是两天下来不仅体重纹丝不动，反而出现了胃痛、腹泻的症状。节后，到成都市第三人民医院肥胖与代谢性疾病中心的患者明显提升，涨幅约为20%。“咨询减肥的市民特别多，很多都是因为节日期间感觉吃的太多了想减重。”成都市第三人民医院肥胖与代谢性疾病中心主任、普外科副主任医师刘雁军博士表示，在就诊的市民中，多数都曾有节食或者全素、全水果的减重经历，不过，从专业角度看，这些方式并非全部可取。

首先，节食是人为控制饮食，不会影响胃的大小。虽然节食初期可以看到明显的体重下降，但长期空腹却可能带来更多健康风险，比如导致低血糖的发生、损伤胃黏膜、影响月经周期等问题。而一旦停止节食减肥，只要过多摄入食物将可能导致新一轮更为疯狂的体重反弹。此外，单靠某一类食物实现减肥排毒没有科学依据。长期单一进食，会导致营养不均衡，容易诱发疾病。

【节后“刮油”误区】

越素越好：食物全部替换为素食

市三医院临床营养科营养师胡淳宇：从大鱼大肉直接调整到全素，肠胃反而有可能不能适应。单一食物容易造成营养失衡，引起蛋白质和脂肪缺乏，甚至引发贫血、低血糖等问题。

越粗越好：食物结构中涌入大量粗粮

市三医院临床营养科营养师胡淳宇：粗粮能够补充膳食纤维，还含有较多的B族维生素，作为能量转换过程中的辅酶帮助人体能量转换，节后适当补充对肠胃有益。不过如果是突然大量摄入，肠胃在短时间内难以适应，反而容易造成消化不良。另外，若吃过多粗粮而不能补充足够水分，容易加重便秘。

不吃节食：以节食消耗假期中的高热量摄入

市三医院临床营养科营养师胡淳宇：节食方法最不可取，会导致人体能量摄入不足，继而出现头晕、注意力不集中、睡眠不佳等不良状况。

【科学减重办法】

吃：清淡少盐、少油；远离辛辣、高盐；主食减半、粗杂粮替代精白米面；用鸡、鸭、鱼等白肉替代红肉，减少过多饱和脂肪摄入；深绿色蔬菜、瓜茄类、菌藻类可交替食用，500g蔬菜的量要保证；烹调方式上多采用蒸、烩、白灼、煮焖、凉拌等，减少过多油脂摄入。

喝：普洱茶，属于发酵茶，富含丰富的益生菌，具有清热、消暑、解毒、消食、去腻、利水、通便等功效。其中，生普洱适合容易上火、便秘等虚火旺盛的人喝；熟普洱适合胃寒、肠胃不好人群。

动：平日没有运动基础或假期中暂停了健身的市民如果在假日后陡增运动量，极容易对自身形成伤害。节后真正有效的锻炼方式应当是循序渐进，每周坚持3-5次，如游泳、慢跑、徒步慢走等温和的运动为主，时间控制在1小时左右为宜。