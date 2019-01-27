高血压患者 几大要素需谨记

在旅行前及旅行时做好充分的准备，只要控制得当，高血压患者也可以享受像正常人一样的旅游玩乐。

不少高血压患者平日生活规律，血压控制得很平稳，一旦外出，生活环境、气候、饮食习惯、作息时间都有很大改变，心脑血管并发症发生率会大大增加。如何做到平安出游？广东省中医院老年病科主治医师吴瑜支招，在旅行前及旅行时做好充分的准备，只要控制得当，高血压患者也可以享受像正常人一样的旅游玩乐。

出行前功课要做足

高血压患者如果正在服用药物降压并且血压平稳，出游前要清点好自己每日常用药物并带上旅游全程足够的用量，防止药物用完又买不到而断药的尴尬。

在出行期间，无特殊情况，尽量不要改变药物的种类与剂量，以免因为加药浓度的变化等原因造成血压波动。另外，要针对自己的基础疾病，向医生咨询备好针对急症的药物，如合并冠心病的患者备好硝酸甘油和速效救心丸、复方丹参滴丸一类的急救药物，容易腹泻的患者备好藿香正气丸、蒙脱石散等止泻药物，一旦出现症状能够及时做初步处理。

有条件的不妨带上便携式电子血压计，可以随时监测血压；一件轻薄保暖的外套或者一条保暖的围巾，适应突然变冷的天气。

建议不要到偏远或者配套设施简陋的旅游点

专家提醒，如果是基础病较多或者并发症比较严重的高血压患者，建议不要到偏远或者配套设施简陋的旅游点，以免出现突发情况无法抢救。

另外，要避免到高原或者极端气候的地点，因为高原反应或者急剧变化的气候对高血压患者可能造成不小的健康损害。如果是自助出行，出行前要了解当地医院的资讯，做好应急预案，万一因疲劳等原因病情出现急剧变化就能尽快决定去哪家医院。

出行时饮食要避免重口味

高血压患者饮食要遵循低盐少油的原则，出行时也不例外，如果感觉菜品口味偏重，不是多吃饭来掩盖，而是应该减少咸味菜的摄入。不洁之食品尽量避免。

出汗较多的时候，要注意及时补充水分，既能预防血液黏稠度增高引起的心脑血管疾病，又能预防血容量不足引起的低血压头晕等症状。

出行时血压波动怎么办

高血压患者最关心的问题是出行时如果出现血压波动，应该怎么处理？

●何时需要处理？

血压增高通常在去除诱因后都能得到缓解，而休息往往是最好的降压药。如果血压持续增高超过180/110毫米汞柱，或者血压波动伴有明显的头晕、胸闷或胸痛、心悸或呼吸困难，提示需要处理，可对症使用心脏急救药物，血压过高的可使用小剂量短效降压药物如硝酸甘油等。如果血压在160/90毫米汞柱以下，又没有任何症状，可以先观察，如果连续数日血压都有增高，可以加用少量长效降压药物。降压的药物调整最好咨询医生，药物调整后建议连续监测血压直至血压恢复正常范围。

●何时需暂缓旅游计划？

若有未控制的严重高血压、波动较大的血压、明确诊断的心功能不全、频繁发作心绞痛、严重心律失常等高血压患者，建议定期进行心脑血管的评估，在出行前密切留意血压水平及其他心脑血管症状，防患于未然。