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注意防流感，健康过春节

2019-01-27 08:15 来源：人民日报 申少铁
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　　春节将近，为了做好节日期间的传染病等疾病的防控和应对工作，国家卫健委25日在北京召开新闻发布会，介绍冬春季传染病防控工作情况和防护知识，并回答了记者提问。

　　国家卫健委的最新监测数据显示，目前我国进入流感活动高峰期，南方省份升高趋势趋缓，北方省份处于平稳期。国家卫健委疾控局副局长雷正龙介绍，我国2018—2019年流感流行季活动水平将低于上一流行季水平，未来随着学校和托幼机构放寒假，流感聚集性疫情将逐渐减少，其他感染性腹泻等疫情也将持续下降，“总的来看，目前我国传染病疫情形势总体平稳。”

　　中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员李中杰介绍，从全国流感监测网络对冬春季流感病毒监测结果来看，目前主要流行的是甲型H1N1，占比达90%以上。“今年流行的病原与疾控中心推荐接种的流感疫苗的匹配性较好。我们通过对流感病毒的抗原性监测，没有发现异常变化，所以疫苗对今年流感的保护效果还是不错的。”

　　国家卫健委医政医管局副局长郭燕红介绍，国家卫健委已成立国家流感医疗救治专家组，加强技术指导和专业培训，各地也成立了地方流感医疗救治专家组。

　　“冬春季节，在流感面前，儿童、65岁以上老人、慢性病患者等脆弱人群患病的概率较高，要特别注意预防和救治。”李中杰说，推荐这类人群优先接种流感疫苗。

　　春节期间，人员流动性增加，家庭聚会增多，普通人也要特别注意预防流感。雷正龙建议，勤洗手，养成洗手的习惯；冬天室内外温差大，要注意保暖；做好室内通风，每天通风半小时、一小时，特别是一些密闭场所，如教室、影剧院等；注意多运动，清淡饮食；到人多的密闭场所，特别是早上的地铁，要戴上口罩；过节期间最好不要熬夜。

　　中国医学科学院阜外医院心力衰竭中心主任张健认为，寒冷的天气会引起冠状动脉痉挛，容易诱发一些冠状动脉的病变，因此心血管病患者出门应特别注意保暖。

　　老年人平常生活状态比较稳定，但春节期间可能有很多子女、亲友来访，生活变得不太规律。北京医院内分泌科主任郭立新认为，节日期间，家庭聚餐多，老年人要做到适量饮食、低盐摄入、保证休息、按时服用既往的药物，加强慢病监测。老年人本身抵抗力相对低下，应避免到人流比较多的地方去，从而减少被感染疾病的可能性。另外，老年人与子女一起到异地度春节，要注意规划好旅途行程，做到张弛有度；不要忘记携带药品，包括降糖药、降压药，以及冠心病病人服用的药物等。

编辑： 唐巧燕

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