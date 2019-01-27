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不要忽视新生儿低血糖！

2019-01-27 08:15 来源：人民网
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新生儿低血糖是指血糖值低于同年龄婴儿的最低血糖值。为了减少以后脑损伤等后遗症的发生，现在许多医生主张不论胎龄，新生儿血糖小于2.2mmol/L作为低血糖的诊断标准。

新生儿低血糖有哪些表现？

新生儿低血糖的症状和体征常缺乏特异性，同样血糖水平的患儿症状差别也很大，多出现在生后数小时至一周内，或被其他疾病所掩盖。无症状性低血糖患儿较有症状性低血糖多10-20倍。

新生儿低血糖主要表现为反应差、阵发性紫绀、震颤、眼球不正常转动、惊厥、呼吸暂停、嗜睡、不吃、多汗、苍白、反应低下等，在输注葡萄糖液后上述症状消失、血糖恢复正常者应考虑本病。新生儿一过性低血糖多见，预后良好。

新生儿低血糖有哪些病因

1、糖原储备不足

胎儿肝糖原的储备主要发生在胎龄最后4-8周，所以早产儿和小于胎龄儿糖原储存量少，生后代谢所需能量又相对高，易发生低血糖。

2、糖消耗太多

新生儿患严重疾病处于应激状态时，如窒息缺氧、新生儿呼吸窘迫综合症、败血症、低体温等，糖代谢率增加，糖的需要量增加，糖原耗竭而出现低血糖。

3、高胰岛素血症

暂时性高胰岛素血症常见于糖尿病母亲的孩子，孕妇血糖高，胎儿血糖随之增高，胎儿胰岛代偿性增生，生后来自母亲的糖中断，可致低血糖。持续性的包括：胰岛细胞腺瘤、胰岛细胞增殖症。

4、内分泌和遗传代谢性疾病

如半乳糖血症、糖原累积病、氨基酸代谢异常、甲状腺功能低下、胰高血糖素缺乏、脑垂体或肾上腺皮质功能低下。

新生儿低血糖的预后

无症状性低血糖比有症状者预后好。严重反复发作者及持续低血糖时间较长者，可因神经细胞代谢的改变而发生神经系统后遗症，如智力低下或反复惊厥发作。

新生儿低血糖的治疗

由于并不能确定引起脑损伤的低血糖阈值，因此不管有无症状，低血糖者均应及时治疗。

1、无症状性低血糖症

如经口喂养不能纠正低血糖，改为静脉输注葡萄糖，4-6小时后根据血糖测定结果调节输糖速度，稳定24小时后停用。

2、有症状低血糖症

可给予10%葡萄糖持续静点，以维持血糖在正常水平，症状好转后及时喂奶，24小时后逐渐减慢输注速度，48-72小时停用。

3、持续或反复低血糖症

可加用氢化可的松或泼尼松，激素疗法持续数日至一周；必要时加用胰高血糖素；高胰岛素血症可用二氮嗪。治疗期间监测血糖变化。

编辑： 唐巧燕

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