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春节出行，小心这种看不见的伤

2019-01-27 08:15 来源：广州日报
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春节将至，很多人计划着出游或返乡，专家提醒，旅途中一定要小心一种看不见的伤，它有个陌生的名字叫“第三腰椎横突综合征”。

案例：

东北赏雪游后，广州美女差点瘫了

近日一名广州女生在东北赏雪游玩，回来后差点瘫了。

她叫小林（化名），与朋友们一起到东北滑雪游玩了差不多一周。小林想，这一趟赏雪游，自己一点被寒冷侵袭的感觉都没有，恨不得一整天待到室外玩，别人穿得很厚实，生在广州从没有见过雪的她却内心火热，换了十几套相对轻薄的衣服在冰雪景色里拍美照拍得停不下来。

让小林没想到的是，旅游归来，自己没有冻病，没有感冒，却惹上了腰痛。一连几天，腰下部越来越痛，有时非常剧烈，有时又持续性钝痛，特别是站久一点、坐久一点，或者早晨起床，痛得眼泪都忍不住，最后只能躺在床上直哼哼。

小林吓坏了，在朋友的帮助下到广东省第二人民医院传统医学门诊就诊，副主任中医师王瑾接诊了她，最终确诊她患上了“第三腰椎横突综合征”。

病因：

旅途久坐+玩累了+受寒

“问病史时，知道她没有明显的外伤史”，王瑾说，但短时间内旅途久坐，再加上玩得劳累，还保暖不足，导致了这种腰伤发作。

其实这种情况，在即将到来的春节长假，从南方到北方游玩或者回乡团圆的人群里，发生的并不少。

首先是长途飞机、火车、汽车（包括自驾游），都是需要久坐的，而且座位相对局促，人长期处于姿势僵硬状态，这样一来，对于腰的第一层伤害就是局部肌肉持续紧张。

其次是抵达后，多日游玩过于劳累，这种劳累不仅是精神与精力的损耗，免疫力下降，对于腰部这一支撑部位来说，更意味着肌肉、肌筋膜、血管、神经等的损伤，南方人滑雪不熟练，腰椎过度前屈，也会引起腰痛。

最后，北方气候寒冷，初到者往往身体未立刻感受到，因此靠“底子”抗寒，造成保暖不足，后果是显而易见的，那就是腰痛。

警惕：日常久坐也会造成第三腰椎劳损

小林感觉这次腰痛发作，疼到不敢活动，非常难受。王瑾指出，体查时就发现，她的右侧第三腰椎横突处有明显的压痛点，甚至可以触摸到条索状硬结，这种情况无需特殊辅助检查，都能确诊。如果做X线检查，可看到她的患侧有第三腰椎横突肥大，作为鉴别诊断。

是不是只有小林这种情况才会患“第三腰椎横突综合征”？

并不是，更常见的第三腰椎劳损，其实是日常久坐导致。

原来，第三腰椎是腰前凸曲线的顶点，正是腰椎的活动中心，此处的肌肉、筋膜、韧带有效保持着脊柱的稳定性及正常的活动，而较长的横突起着增强肌肉的杠杆作用。这样的原理，使得第三腰椎肌肉收缩牵拉机会多，拉力最大，末端横突最易受损伤。

现代人如果长期驾驶汽车、“葛优躺”“贵妃躺”，都容易造成腰椎后侧肌肉的牵拉刺激，日常久坐，一旦加上受凉或长期疲劳损伤，非常容易造成下腰疼痛，严重的甚至影响臀部或下肢上部。这也是为什么“第三腰椎横突综合征”好发于青壮年体力劳动者的原因。

治疗：推荐试试懒针

王瑾提醒，腰痛时建议做一下常规检查，如X光片等，排除腰椎间盘突出等腰部疾病。同时，在家也可自查是否得了“第三腰椎横突综合征”。

具体是：双手往后摸腰，摸到腰两侧腰带下方的两块骨头，在最高点处的腰后部画一条线，这条线的正中的上方便是第四腰椎，再往上2~3厘米就是第三腰椎。如果此处按压有痛点，基本可判断是患上“第三腰椎横突综合征”了。

得了“第三腰椎横突综合征”，病情较轻的话，封闭疗法、理疗及外敷药物及口服消炎镇痛药物都是有效的。

如果老是反复发作，或者上述疗法解决不了，还可考虑手术切除过长的横突尖及周围的炎性组织，不过此法目前有医学争议。

而对于小林的治疗，王瑾主要采用懒针埋线为主，第一次埋线后，小林的疼痛当场就得到缓解，弯腰也没有之前难受了，第二次埋线调理渐渐恢复正常。

王瑾最后强调，预防或治疗后都要注意腰部保暖，保持正确坐姿，适当锻炼腰肌及核心力量，保护腰椎。

编辑： 唐巧燕

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